Las dudas en la vuelta a la actividad de los deportistas: piscinas cerradas, ¿pueden los tenistas jugar al tenis?

El deporte de élite vuelve a la vida a partir del lunes 4 de mayo. El Gobierno ha concedido al deporte importancia al dedicarle un apartado específico en las medidas de desescalada del confinamiento por el coronavirus, pero quizá le ha faltado entender la naturaleza de muchas especialidades, lo que ha generado muchas dudas hasta el último momento. En el BOE figura que los deportistas “de alto nivel o de interés nacional, podrán realizar entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que resida el deportista” o que “la duración y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento adecuado de la forma deportiva”, pero eso no responde a todas las dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tenis, bádminton, el tenis de mesa? ¿Pueden volver a las pistas y pelotear con un contrario? En el punto 4 se habla de la posibilidad de que haya en los entrenamientos “una persona que ejerza la labor de entrenador, siempre que resulte necesario y que mantenga las pertinentes medidas de distanciamiento social e higiene para la prevención del contagio del COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias” y en el 5 añade: “Con carácter general, la distancia de seguridad interpersonal será de dos metros, salvo en la utilización de bicicletas, patines u otro tipo de implementos similares, en cuyo caso será de diez metros. Dichas distancias mínimas no serán exigibles en el supuesto establecido en el apartado 2 (que hace referencia al deporte adaptado o paralímpico)”. Eso lleva a que haya que interpretar, por ejemplo, si un peloteo en tenis entre Nadal y Moyá, su técnico, con 20 metros de distancia entre ellos aunque usando las mismas bolas, estaría dentro de la ley.

Bien entrada la tarde del domingo, a unos horas de poder volver a los entrenamientos, algunos de los tenistas más importantes de este país consultados por este periódico no tenían claro en qué condiciones podrían regresar, y ni siquiera dónde, pues academias como la Rafa Nadal Academy en Manacor permanecerán cerradas. Allí no podrá ir Rafa a prepararse, lo mismo que Carreño no podrá acudir al Club de Tenis de Barcelona, etc, etc. “Las dudas las tenemos todos”, aseguraron varias fuentes.

Respecto al lugar al que ir también genera complicaciones. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) no abren hasta la siguiente fase, que podría ser en la mayoría de España el lunes 11 de mayo, si los números de la pandemia acompañan. Está por decidirse en qué condiciones lo hacen: si con horarios, concentrados allí los deportistas... Los nadadores han sido de los más perjudicados en esta crisis, ya que se les ha quitado el agua, donde realizan una parte básica de su preparación. Los que entrenan en el CAR tendrán que esperar al lunes próximo para tener piscina, pero la gran mayoría lo hace fuera y sus piscinas permanecen cerradas al ser de clubs privados o depender de ayuntamientos, con los que habría que negociar para que se abran, pero eso, por mucho que la natación sea individual, también entraría en contradicción con lo de “deporte al aire libre”, lo mismo que si lo hacen gimnasios para deportes de contacto, por ejemplo. Eso sí, en el BOE figura que los deportistas podrán “acceder libremente, en caso de resultar necesario, a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva, como mar, ríos, o embalses, entre otros”.