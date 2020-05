El primer día de la fase 0 de la desescalada constató las diferencias que hay en el deporte español respecto al protocolo impulsado por el CSD y el fútbol y aprobado por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. O quizá podría decirse impulsado sólo por una parte del fútbol, como señalan los más críticos con el plan de regreso a la «nueva normalidad» deportiva. A las críticas del sindicato de futbolistas (AFE), se han sumado sus colegas de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), federaciones como la de tenis e incluso médicos especialistas en deporte.

Un ejemplo: el domingo por la noche varias de las mejores raquetas de España seguían haciéndose preguntas sobre si podían entrenar el día siguiente o si, simplemente, iban a poder pelotear con su entrenador. El decreto del Gobierno, demasiado general en algunos casos, no respondía a preguntas que siguen teniendo muchos deportes de forma específica. Llegó el «día D» y no hubo tenis. «No tenemos pistas para entrenar. No se permite entrar a los clubes hasta el día 11... Empezamos el lunes 11 de mayo», afirma alguno de los implicados. Hay malestar.

Las críticas comenzaron con el sindicato de futbolistas. Se habló con palabras gruesas, incluso de «inconstitucionalidad» cuando el protocolo «aconseja» concentraciones que podrían prolongarse durante algo más de dos meses. Y también surgió el tema que más inquieta entre los deportistas: ¿qué hacer en caso de que haya algún positivo? En las dos primeras categorías del fútbol alemán después de más de 1.724 análisis han aparecido una decena. «La gestión de algo así no puede quedar en manos de LaLiga ni de la Federación ni siquiera del CSD. Debe ser Sanidad la que intervenga». Por ahí va también la mayor crítica de la ABP: «Las medidas en caso de detección de un positivo no son claras. En primer lugar, en cuanto al control y aislamiento en los diversos casos; y, en segundo lugar, y más importante, porque sólo contempla que se detecte un caso positivo, sin prever que se dieran más de uno y qué medidas adicionales habría que adoptar en tales supuestos». Su presidente, Alfonso Reyes, ha sufrido la enfermedad y desde la ABP se mira más allá y se cuestiona qué sucedería en caso de un positivo en plena competición: «Habría que estudiar en qué casos se puede llevar a la cancelación definitiva».

Y, ¿qué dice un experto? Pedro Manonelles, el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), evidencia la preocupación y lanza una pregunta. «Si el contagio del Colonia –dos jugadores y un miembro del cuerpo técnico– se ha producido en un contexto de contactos limitados a un grupo de entrenamiento, ¿qué puede pasar cuando se produzca en un grupo con más personas?». Manonelles lamenta que desde el Ministerio de Sanidad en el BOE las indicaciones y condiciones en caso de un positivo se hayan recogido «en página y media» cuando en la SEMED estaban trabajando en un documento que tenía «diecinueve páginas». Y va más allá: «El documento de la Liga alemana tiene unas 50 páginas. Lo estamos traduciendo y estamos trabajando en el documento de indicaciones y condiciones que se debe seguir para la vuelta a la actividad de los deportistas y que estará disponible en un par de días».

Otro defecto del protocolo para Manonelles es que la única referencia que se hace a la distancia entre los deportistas, los famosos dos metros, cuando «se ha publicado que las distancias deben variar en función del nivel de carrera que se esté realizando». Varios ejemplos: los atletas en carrera ligera deben guardar una distancia de entre 4 y 6 metros de separación y correr uno detrás de otro; si la carrera es rápida la separación recomendada es de 10 metros con la puntualización de que además se debe guardar una distancia de 3 al cruzarse con personas o adelantar a otros atletas. Y en ciclismo, la separación entre ciclistas a poca velocidad debe ser de 20 metros, a más velocidad debería aumentar a 30 y nada de circular en paralelo o ir por el carril bici en doble dirección. Las críticas al protocolo crecen.