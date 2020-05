Atletas de élite denuncia que les han insultado por salir a entrenar: “Delincuente”; “irresponsable”

Lunes 4 de mayo, primer día para que los deportistas de élite puedan “realizar entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que resida el deportista”, según el decreto del Gobierno, que además añade en el punto 3: “La duración y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento adecuado de la forma deportiva”. Los atletas lo tenían claro: por fin podían salir a la calle a correr tras casi dos meses haciéndolo en cintas en casa, el que podía, o utiliando garrafas de agua como pesas, pero en este primer día de mayor libertad (sábado y domingo también pudieron, pero limitados por el horario), algunos denunciaron que les han mirado y tratado poco menos que como “delincuentes” de forma completamente injusta. Se extendió en redes sociales el fondista Carlos Mayo para explicar lo que le sucedió:

"Ayer salí a entrenar por una zona muy concurrida de mi ciudad (Zaragoza), simplemente porque es uno de los recorridos que tengo más cercanos a mi casa. Cumpliendo con las normas, salí a las 20:00 e hice 12 kms a 4’01/km, un ritmo “tranquilo” para mí... Tras la experiencia, y teniendo en cuenta que como DAN [Deportista de Alto Nivel] a partir de hoy tenía la posibilidad de entrenar en el horario que más me conveniera, decido salir a entrenar por otra zona cercana a mi casa, mucho menos concurrida y a las 10:45...

La idea era salir a otra hora para coincidir con menos personas y, efectivamente, he cumplido ese objetivo. He podido completar 14 kms a 4’03/km, cruzándome, como mucho, a medio centenar de personas (ayer serían más de mil yo creo)... Hasta aquí, la parte bonita de la historia: primeros dos días entrenando en la calle, disfrutando como un niño pequeño y con la suerte de tener buenas sensaciones por haber conseguido entrenar en cinta en casa durante todo el confinamiento. ¿La parte tristre?...

De las 50 personas (aproximadamente) que me he podido cruzar hoy (la mayoría mayores de 65 años puesto que me encontraba en su franja horaria para disfrutar del paseo al aire libre), he recibido 5 llamadas de atención verbales, incluyendo a una señora gritando desde su balcón... Sinceramente, he sentido muchísima impotencia porque considero que no estaba haciendo nada malo, cumpliendo las normas y realizándolo en un horario determinado por los motivos que ya he expuesto...

Por supuesto, entre estas llamadas de atención no incluyo las miradas que hablan por sí solas... En su defensa, he de decir que no llevo un cartel en la frente en el que ponga que soy DAN, pero creo que es mejor no dedicarnos a ir por la calle juzgando lo que vemos, sin saber... Porque desde luego, desconocemos la situación de cada uno y no siempre todo es lo que parece. Dicho esto, sólo he perdido el tiempo en justificarme con 3 de las personas que me han recriminado y le he contestado un “Soy Deportista de Alto Nivel, por favor, léanse la norma”... A lo que la mayoría ha reaccionado con indignación (pienso que sin creer lo que les decía). En fin, lo dicho, “Delincuente se nace, no se hace”, me han juzgado sin conocer, sin saber nada, y esa imagen se han llevado de mí, de delincuente. Triste y bonito.

🙌🏼 Acompañadme en esta bonita y triste historia que narra mi primer día saliendo a correr como Deportista de Alto Nivel (DAN)...



El primer capítulo lo he titulado:

“Delincuente se nace, no se hace”



⬇️ Abro pequeño hilo... pic.twitter.com/kvvo8nhZHu — Carlos Mayo Nieto (@Charlieatle) May 4, 2020

El campeón de Europa de 10.000 metros sub'23 en 2017 no ha sido el único que ha tenido este tipo de incidentes. El campeón nacional de maratón, y que defenderá a España en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, también dejó un mensaje en Twitter, a cuya conversación de unió para darle ánimo Alessandra Aguilar, ya retirada y que en el Mundial de 2013 fue quinta en la mítica distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. “Es que manda huevos, de verdad... Pasa de ellos totalmente”, dice Alessandra. Guerra terminó de entrenar a las 10:30 y sufrió gritos del tipo: “Irresponsable” o “Cumple las normas”, pero no quiere polemizar y aunque la situación es desagradable entiende que quizá todavía no se ha explicado bien esto y que la situación mejorará con los días.

Por lo que estoy leyendo, no he sido el único al que le han increpado en mi entrenamiento de hoy. Por mi condición de DAN puedo entrenar a cualquier hora del día, pero no debe ser suficiente...habrá que entender que estamos en una situación extrema pero siempre con respeto. — Javi Guerra (@JAVIGUERRA26) May 4, 2020

La velocista Cristina Lara, por su parte, aseguró: “Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos hacía mí". Y denunció que a algunos compañeros incluso les habían “chillado”.