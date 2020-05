La polémica confesión de Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María, sobre su vida en Mánchester

Jorgelina Cardoso, la esposa del ex madridista Di María, nunca se sintió bien en Manchester, adonde llegó después de abandonar el Real Madrid. “Yo no quería ir. Soy amiga de Giannina Maradona, que estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Mánchester. Cuando nos volvimos le dije a Ángel: ‘Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra. Es una mierda’. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, muy flaca, van caminando y no sabes si te van a matar. Las chicas, pintadas, todas estupendas, de porcelana", confiesa la esposa del jugador argentino en el programa argentino de televisión “Los ángeles de la mañana”.

“Horrible, Manchester es lo peor, es todo horrible. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto; la comida, perfecta y de repente salió esta propuesta de Manchester”, asegura. “Ni loca”, le dijo a Di María. “Te vas a ir solo". "Había plata, pero después los españoles empezaron a llamarle pesetero. Obvio. Si trabajas en una empresa, viene la competencia y te paga el doble ¿no vas? ¿Por qué hay que se falso? Yo quiero mantener a mis hijas”, dice.