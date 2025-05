Alcaraz - Lajovic, en directo hoy: segunda ronda del Masters 1.000 de Roma

"Muy contento de estar aquí en Roma. Los entrenamientos han ido bien hasta el momento, estoy al cien por cien y preparado para empezar. Estoy bien físicamente. No noto nada. Pero hay que tomar precauciones y me he entrenado con la manga compresora. He entrenado bien con ella, hay que ser inteligentes y mirar más allá. Voy a saltar con ella a la pista por precaución. Mi equipo me ha sugerido que juegue con ella y voy con ellos a todo".

"¿Expectativas? Vamos a ver. Es un torneo donde no he jugado mucho, concretamente dos partidos (ríe), pero tengo ilusión por ver hasta dónde llego"...SABER MÁS AQUÍ