¿Qué significa esta señal? Muy pocos conductores lo saben

Cuando cogemos el coche, la circulación por las carreteras va más allá que seguir las líneas que delimitan el carril por el que transitas. Hay que prestar atención a numerables factores más tanto del vehículo que utilizas, la zona geográfica por donde transites y el resto de conductores de la vía. Por esta razón, es de vital importancia conocer todo aquello relacionado con la conducción.

Ahora bien, para preservar la seguridad de aquellos que circulen por las carreteras españolas la Dirección General de Tráfico (DGT) exige conocer las reglas de circulación que vienen reguladas por una serie de normas consolidadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En dichas normas vienen recogidas todas las señales de tráfico existentes en el territorio nacional. En específico, en el Catálogo de Señales verticales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

¿Qué significa esta señal poco conocida?

Según el propio catálogo de señales, bajo el nombre de R-200, esta señal prohíbe el paso sin detenerse. Según viene recogido en el informe, "Indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, tras los cuales pueden estar instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece.

Hay que tener mucho cuidado con esta señal pues puede aparecer junto con otras señales que controla el tráfico en la vía a la que afecta. Un caso muy regular es que se sitúe junto con una señal de velocidad máxima permitida o una complementaria como la distancia del puesto de aduana, policía o peaje.

Señal R-200 La Razón

Multa por no respetar las señales de tráfico

No respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves: Hasta 100 euros

Graves: Hasta 200 euros

Muy graves: por encima de 500 euros

Por ejemplo, saltarse una señal de Stop está considerada como una infracción grave, por lo que te pueden poner una multa de hasta 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir. Las dos únicas excepciones que permiten saltarse un stop son: por un lado, si un agente te indica que sigas hacia adelante, mientras que por otro si estamos haciendo caso a un coche de policía o cualquier señalización con conos puesta por un agente en la vía donde estás transitando.

Jerarquía de señales de tráfico en España

En España, las señales de tráfico siguen una jerarquía estricta que determina su prioridad, en función de la importancia de la señal. La Dirección General de Tráfico toma como referencia la siguiente jerarquía: