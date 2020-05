View this post on Instagram

Preparándonos para volver. Con todo el respeto hacia las personas que han sufrido o están sufriendo y el agradecimiento a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, etc. Con el recuerdo hacia los granadistas que ahora nos verán desde el cielo y el deseo de que el fútbol vuelva a ser un motivo para hacer la vida algo más llevadera durante 90 minutos. Ahora, más que nunca, con todo el corazón. #EternaLucha 🔴⚪ 📷: Granada CF.