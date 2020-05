El campeón de España de maratón renuncia a entrenar fuera de los horarios de hacer deporte

La “libertad” para Javi Guerra, el campeón de España de maratón, uno de los deportistas españoles con billete para los Juegos Olímpicos de Tokio, llegó... Pero no. El segoviano de 36 años pasó el confinamiento en casa, como todos, concienciado de que era lo mejor y de que la salud es lo primero. “Me siento como un animal en el zoo”, aseguraba, acostumbrado a correr en el calle o en el campo y a hacer 160 o 180 kilómetros a la semana. Pero entendía que lo que tocaba, ante la grave situación por la pandemia por el coronavirus, era quedarse en casa, y allí se preparó como pudo, mantuvo un poco la actividad con un rodillo, después con una cinta de correr a la que se tuvo que ir acostumbrando, pues nunca se había preparado en una de ellas, o con garrafas de agua que hacían de pesas, con gomas para ejercicios de fuerza...

En la desescalada, el Gobierno fijó el 4 de mayo como el día en el que los deportistas de élite podían volver a entrenarse, siempre dentro de unas normas que Javi Guerra cumplía a la perfección, pues practica atletismo: tenía que ser de forma individual y al aire libre, pero con libertad de horarios, se podían saltar las horas fijadas para hacer deporte que sí tiene el resto de ciudadanos. El primer día que salió a rodar sufrió las miradas de gente que no comprendía qué hacía ahí. Le llamaron “irresponsable” o le increparon que “cumpliera las normas”... Unas normas que estaba cumpliendo. Como muchas otras personas, empezó a trabajar, pero él recibía insultos por hacerlo y ha tomado una decisión: “He decidido entrenarse solo en las horas en las que se permite hacer deporte, o en sitios en los que no haya gente que se pueda sentir molesta”, escribió en una nota en su cuenta de Twitter. “Ya que no quiero ser más que nadie y respetar a los ciudadanos para que se sientan seguros y tranquilos al verme correr”, añade. “Lo más importante es que entre todos acabemos con esta pesadilla que nos ha tocado vivir. Mucho ánimo a tod@s”, finaliza.

El fondista no quiere hacer más declaraciones ni dar más vueltas al asunto. Su regreso a la actividad después de entrenar en casa durante casi dos meses y sin un objetivo a corto plazo va a ser poco a poco para evitar lesiones. Hace rodajes de 30 o 40 minutos sin buscar ritmos, para recuperar sensaciones. De momento, los hará de 06:00 a 10:00 o de 20:00 a 23:00 y evitará así las miradas y las palabras que duelen.