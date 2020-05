El irónico mensaje contra Schuster de un fubolista de la Real Sociedad por el himno de la final de Copa

El ex futbolista alemán Bernard Schuster, que jugó en el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético opinó el miércoles por la noche en El Transistor acerca de la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad,

Ambos equipos han decidido que se retrase para ver si el año que viene, y antes de la final de Copa de la próxima temporada, se puede jugar con público. Si se jugase ahora sería a puerta cerrada y ambos clubes han decidido incluso renunciar a la posibilidad de clasificarse a la Liga Europa antes que disputar la final vasca de la Copa del Rey con los sitios vacíos.

Es una decisión que han aplaudido las dos aficiones y que también ha gustado en la Federación. Sin embargo, Schuster mostró su desacuerdo. Pero más por los dos equipos y su afición que por el partido en sí. El ex futbolista y ex entrenador alemán no entiende que se dispute una final de la Copa del Rey que, otra vez, se pueda dar la pitada al himno. Ha sido contundente.

Y ha recibido respuesta. Primero Ibai y ahora Remiro, el portero realista:

“Dos aficiones y ambiente siempre EJEMPLARES. Alguno tiene que pasar el test, pero no el del COVID-19 precisamente...".