“Estamos hasta arriba de trabajo. Las que se han rapado el pelo, los que se han cortado una ceja o los que se han cortado con dos vinos de más. Se han hecho cada destrozo. Si vienen aquí, lo arreglamos todo”, asegura dice la deportista y peluquera Maica García

Es boya del CN Sabadell y de la Selección española, pero el comienzo del confinamiento y el final de las competiciones hizo que ahora, en los primeros pasos de la desescalada, se haya volcado en su peluquería. Antena3 le ha hecho un reportaje en el que ha contado que lo que está viendo en los clientes supera lo esperado.

Además de cortar el pelo, intenta entrenar: “Tengo una pared que me va a tocar pintar. Llevo dos meses sin tocar el agua. Por no tener, no tengo ni bañera. Echo mucho de menos a mis compañeras”, dice.

Como todas las peluquerías, cumple todas las medidas de seguridad y prevención: “Las mascarillas, pantallas, los guantes…", dice.