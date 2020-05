Martín Fiz pide perdón tras salir a correr en grupo

View this post on Instagram

La organización del EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz está logrando el éxito en la carrera #distanciadefelicidad . La carrera terminará a las 23:00 de esta noche y de momento han tomado parte más de 1.500 personas de diferentes provincias y países. Martín Fiz, alma máter de la prueba, se ha mostrado muy feliz por el desarrollo del evento: "Hemos logrado el propósito que nos habíamos marcado, que era mantener encendida la llama de la prueba y, sobre todo, conseguir una propuesta atractiva para que la gente siga haciendo una actividad física asociada a los hábitos de vida saludable. También hemos demostrado que se puede participar y organizar un evento de manera responsable, es decir, acatando las normas dictadas por las instituciones sanitarias. Todos sabemos que en estos días y en horarios deportivos y de paseo se junta más gente de lo habitual y sin intención de agredir los espacios en algunos momentos pueden crearse grupos y acercamientos que de manera responsable se intenta mantener las distancias entre unos y otros. Si alguien se ha sentido molestado pido sinceramente DISCULPAS, ya que siempre y como me caracteriza he intentado actuar con responsabilidad.