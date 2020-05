La del Trinche Carlovich es una leyenda que creció ajena a la televisión. Basada en la tradición oral, en los testimonios de espectadores que quedaron boquiabiertos por lo que habían visto hacer a aquel jugador de Central Córdoba.

No quedan imágenes de lo que hizo el Trinche sobre el césped. Sin embargo, su fama tardía se debe a la televisión. Su fallecimiento ha sido noticia en España porque antes hubo un reportaje de “Informe Robinson” que convirtió en global lo que sólo perteneció a unos pocos.

El empeño de Raúl Román, el redactor de “Informe Robinson” que se fue a buscar a aquel futbolista que decían que era mejor que Maradona, nos presentó al mito. Se apoyó en testimonios de personajes tan cualificados como Menotti, Pekerman y Valdano, en los recuerdos de espectadores de sus hazañas como el actor Darío Grandinetti.

“¿Juega el Trinche?, preguntaban. Si les decían que no, se daban la vuelta”, confesaba en el reportaje uno de sus compañeros en Central Córdoba. Pero la leyenda del Trinche apenas había traspasado Rosario o la provincia de Santa Fe. Maradona, que le regaló no hace tanto una camiseta con la dedicatoria “Al Trinche, que fue mejor que yo”, confesaba que no conocía su existencia hasta que llegó a Rosario para jugar en Newell’s en 1993 y le empezaron a hablar de “un tal Carlovich”.

En “El Gráfico”, la revista que durante décadas fue referencia en Argentina, apenas guardaban documentación sobre el Trinche. Era un mito local que “Informe Robinson” convirtió en alguien cercano también para los españoles que nunca habíamos oído hablar de él.

El estadio de Central Córdoba acogió lo que parecía un funeral de Estado tras su fallecimiento. Allí, en Rosario, la despedida hubiera sido igual de multitudinaria y emotiva pero aquí, en España, no nos hubiéramos enterado de no ser por “Informe Robinson”.

Ha querido la casualidad que Tomás Felipe Carlovich, el Trinche, se haya marchado apenas unos días después que Michael Robinson, el creador del programa que lo convirtió en una leyenda global. La televisión rescató al mito del que no se conservan imágenes. La paradoja de Carlovich.

P. D. Algunas imágenes se guardaron y se pueden ver en la cuenta de Twitter de Raúl Román. El Trinche ya tenía 42 años y estaba semirretirado, pero se pueden ver detalles de lo que dicen que fue.