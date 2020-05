El hijo de Bjorn Borg ficha por la Rafa Nadal Academy

Dos leyendas están en medio de Leo Borg, aspirante a tenista profesional. Una es su padre, el mítico hombre de hielo, Bjorn Borg, ganador de once Grand Slams: seis Roland Garros y cinco Wimbledon. El otro es Rafa Nadal, el jugador que ha batido los récords de su padre en el “Grande” de París, conquistándolo en doce ocasiones, para sumar un total de 19 Grand Slams. Además, es el ídolo de Leo y cuando la situación por el coronavirus vuelva a la normalidad (con el apellido que se le quiera poner a esta palabra: “nueva”, “relativa”...) el sueco se va a ir a entrenar a la Rafa Nadal Academy, dos semanas al mes. “Me preguntó si quería ir y fue una decisión fácil porque es lo que quiero. Le doy las gracias. No pago nada para ir y él ha sido siempre mi ídolo, aunque sé que él no estará siempre allí porque compite por el mundo”, aseguró en Sport Expressen el joven Leo, que el próximo viernes 15 de mayo cumple 17 años y que en 2020 ha disputado sus dos primeros Challengers, cayendo en primera ronda ante el jugador de China Taipei Tseng y ante el letón Gulbis.