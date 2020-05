La madre de Djokovic: “Federer es un poco arrogante”

Dijana Djokovic, la madre del número uno del mundo del tenis, concedió una entrevista a Blick en la que habló de varios aspectos de su hijo:

La final de Wimbledon contra Federer

“Fue el partido más difícil del año pasado. En un estadio donde todos aplaudían a Roger Federer, sólo éramos un puñado de fanáticos para Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos. Pero me molestó porque Federer es un poco arrogante. Cuando Federer tuvo dos pelotas de partido, tomé mi cruz del río Don. Soy creyente, uso el amuleto todo el tiempo, a menudo me salvó en momentos difíciles. Me dije a mí mismo: “Nole, puedes hacerlo, lo has hecho dos veces, puedes hacerlo de nuevo”. Lo hizo. Fue salvado por Dios. Novak también cree en Dios, se siente elegido. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad. Es del monasterio griego Hilandar. Él dice sus oraciones por la mañana y por la tarde”.

Comienzos de Novak en el tenis

"Ni en mis sueños más salvajes imaginé que mi hijo algún día sería el mejor del mundo. Desde que comenzó, todo en nuestra familia se ha centrado en el tenis, aunque ninguno de nosotros jugó. Con seis o siete años lo llevamos a un campamento cerca de nuestra antigua casa en Kopaonik. Allí conoció a la entrenadora Jelena Gencic en el club de tenis Partizan. Ella lo dijo que después de Monica Seles, no había visto a un niño más talentoso. Sí, él era talentoso. Pero el tenis es un deporte caro ... »

Los hermanos

“Todo era Novak. Descuidamos a sus dos hermanos menores porque a menudo dirigíamos espontáneamente nuestros planes hacia Novak. Una vez, Marko y Djordje tenían que ir a un campamento en Barcelona. Pero lo cancelamos porque toda la familia voló a Miami a la mañana siguiente para estar con Nole. Nos necesitaba y queríamos hacerlo sentir que estábamos detrás de él. Luego llegó a la final. Desde entonces lo dimos todo por él. Lo siento por los otros hijos, ellos también eran talentosos. Pero tampoco pudimos apoyarlos. Mi esposo se quedó sin reservas. No tuvimos fuerzas para hacerlo de nuevo como con Novak”.

Problemas de Nole

“Al comienzo de su carrera, Novak tenía muchos problemas de salud. Debido a que tuvo que retirarse en algunos partidos, a menudo fue atacado por el público o por expertos en tenis. Tenía una curvatura de la pared de la nariz, le costaba respirar. Después de una operación, las cosas fueron mejor. En 2010, se descubrió que era intolerante al gluten. Le hizo la vida difícil. Tuvo que darse por vencido en Australia debido al calor. Luego, su dedo del pie sangrante en París en 2007: después de jugar durante cinco días consecutivos, abandonó la semifinal contra Nadal. ¡Entonces todos lo acusaron, incluido John McEnroe! Le vendé el pie la noche anterior al duelo. Por la mañana apenas podía caminar con zapatillas. Le aconsejé que no fuera a la pista, realmente ¿quería infiltrarse? Luego venció a Nadal 6-2 en el primer set. Novak tomó un tiempo de espera médico entre seTS para vendar las heridas. Cuando Nadal vio la sangre, supo lo que estaba pasando y le hizo ir de esquina a esquina. Hasta que Novak tuvo que rendirse”.