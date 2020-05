La indignada respuesta de Roberto Soldado por Ayuso

‌Soldado defendió a Ayuso contra el Psoe y eso le ha supuesto muchas críticas, pero una le ha dolido: “Cuando los futbolistas empecéis a donar parte de vuestro sueldo desproporcionado a sanidad o a una gran parte de la población que no llega a fin de mes hablamos, el fútbol y la política la gran lacra de este país, ale tu a lo tuyo a dar pataditas a un balón cuñado!!!”, le dice un tuitero. Y Soldado responde: “Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro “desproporcionado” sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien. Gracias”.