Chiellini sigue con sus declaraciones contando secretos de vestuario. Esta vez ha hablado de un futbolista del Barcelona: "El futbolista no es un demonio o un santo. La distinción que debe hacerse es otra; es decir, entre lo real y lo falso. Alguien como Arturo Vidal, a veces, salió y bebió más de lo que debería. Lo saben todos, se puede decir que el alcohol era su punto débil", cuenta. No lo juzga: "No discutimos la calidad de la persona por esto. Las debilidades son parte de la naturaleza humana. El gran Arturo, un par de veces al año, no se presentaba para entrenar. Y si lo hacía, llegó diciendo que todavía estaba muy feliz, digamos, pero nunca venció la cojera".

Y destaca un episodio: "Estábamos en Miami la noche antes del último entrenamiento antes de volver. A la mañana siguiente, Arturo Vidal no se presentó. Estaba en la cama y tuvieron que traerlo a la fuerza", comenta.

Y se entrenó: “Después de diez minutos en los que Arturo Vidal todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, terminó el entrenamiento y se fue corriendo como un loco”.