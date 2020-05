El exportero Hugo “Loco” Gatti regresó esta semana a “El Chiringuito” después de haber superado el coronavirus. El argentino de 75 años estuvo hospitalizado once días en Madrid debido a una neumonía bilateral. Después de ser dado de alta esta semana reapareció el jueves en el programa de Josep Pedrerol. "Fui a que me revisaran y me dijeron que me tenía que quedar ingresado. Al principio cogía las pastillas que me daban y las tiraba. Las enfermeras se daban cuenta”, confesó en el programa de Mega.

Su situación llegó a ser bastante complicada. “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, afirmó el exfutbolista. “Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Me besaba y yo le decía que estaba loca, aunque lo hiciera con mascarillas”, dice Gatti.

El exportero argentino no pudo evitar su lado más sarcástico. "El paciente que estaba internado al lado me vio comer mandarinas y se enganchó. Yo creo que nos curamos comiendo mandarinas”, comentó. La recuperación tampoco ha sido sencilla porque "había gente que me esquivaba y se apartaba. Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelve loco”.