“El Barça me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque iba a ser millonario”

El jugador camerunés Alex Song, actualmente sin equipo al ser despedido junto a otros compañeros del FC Sion de Suiza, ha explicado que cuando fichó por el FC Barcelona lo hizo a sabiendas que iba a jugar poco, pero que iba a ser “realmente millonario”.

“El Barcelona se interesó y el director deportivo (Andoni Zubizarreta) habló conmigo. Me dijo que no iba a jugar mucho. Le comenté que no me importaba, sabía que iba a ser millonario”, explicó en ‘Lion Indomptable’.

Song, que llegó al Barça en agosto de 2012 procedente del Arsenal a cambio de 19 millones de euros, se topó efectivamente en un equipo que contaba con Xavi, Iniesta, Cesc y jugadores de la cantera para cubrir su puesto. Tras dos primeras temporadas con apenas protagonismo, fue cedido en dos ocasiones al West Ham y se marchó libre, en 2016, al Rubin Kazan. En total, como blaugrana, jugó 65 partidos (con una media de 63 minutos por encuentro), marcó 1 gol y dio 2 asistencias.

Antes de llegar al Barça, en el Arsenal, también tuvo una curiosa relación con el dinero. “Estuve ocho años en el Arsenal, pero juro que sólo durante los últimos cuatro años comencé a ganarme la vida bien”, apuntó. “Desperdicié mucho dinero. Me iba a cenar, viajes, vacaciones... Durante los ocho años ni siquiera pude ahorrar 100.000 libras (unos 110.000 euros). La gente se pensaba que era millonario pero eso no era la realidad. Me iba a los centros comerciales, noches locas, viajes de aquí para allá”, se sinceró.