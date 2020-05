El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido su labor frente a las críticas del PP y de Vox y ha avisado a la oposición de que, “si siguen así, van a volver a perder las elecciones”. “Y no quiero que rectifiquen”, aseguró el martes.

La última encuesta del CIS ha provocado mucho ruido y muchas bromas. También de los deportistas. Figo fue uno de los que protestó, pero también el tenista Feliciano López: “Tezanos dime cuando se reanuda el circuito Atp Tour por favor”, preguntaba el tenista al presidente del CIS.

El también tenista Daniel Gimeno continuaba con la broma: “Si quieres una respuesta fiable como las que suele dar,creo que te diría que empieza mañana...”

Si quieres una respuesta fiable como las que suele dar,creo que te diría que empieza mañana... — Daniel Gimeno Traver (@dani_gimeno) May 19, 2020

También el golfista Fernández Castaño, muy activo en las redes, se lo ha tomado a broma

Según el CIS de Tezanos y un estudio de la Universidad John Hopkins, soy de los 5 mejores golfistas del mundo. Los datos están ahí. — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) May 19, 2020

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, Tezanos ha querido dejar claro que su militancia en el PSOE y en UGT, de las que se siente orgulloso, no es incompatible con su responsabilidad al frente del CIS. Además, sostiene que “nadie es independiente” y que “casi todos los presidentes del CIS han sido políticos” y muchos han sido ministros o altos cargos. Según ha recordado, el personal del CIS son funcionarios mayoritariamente y él sólo nombra a cuatro directores de área, que no tienen carné del PSOE sino que han sido elegidos por su competencia profesional.

Tezanos ha vuelto a aconsejar a los partidos tomarse “con cautela” las encuestas, que sólo ofrecen la foto de un momento concreto, y recomienda desconfiar especialmente de aquellas empresas privadas que no ofrezcan los datos primarios. “No confíen en las encuestas --ha ironizado--. El fetichismo de las encuestas puede llevar a errores notables”. Y ha añadido que, si tan mala opinión tiene la oposición de las encuestas del CIS, no entiende que se “enfaden tanto” con ellas. “Ustedes han perdido dos veces las elecciones y puede que, si siguen así, las vuelvan a perder otra vez --ha añadido--. Yo no quiero que rectifiquen, ni mucho menos”.