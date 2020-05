“Nos encontramos en España bastantes jugadoras que en estos momentos en una situación difícil, queremos retornar a casa”, asegura la futbolista Carolina Arias, del Atlético de Madrid. Se ha acabado la Liga femenina y quiere volver, pero es imposible: “A mí, particularmente, me han cancelado tres veces ya vuelos, porque he intentado regresar desde mucho antes y ya más de una jugadora han terminado contratos, otras salen a vacaciones. No poder retornar a casa es para nosotras una situación muy complicada, tanto psicológicamente como físicamente es algo agotador, muchas familias viven de nosotras y ahora más que nunca nos necesitan también en casa”, insiste en Futbolred.

No sabe cómo hacer para regresar a su país: ·"Estamos buscando la manera de que el Estado y que las personas que nos puedan colaborar de una u otra manera para poder regresar en los vuelos humanitarios hacia Colombia, más de una jugadora hemos entrado a lista, sabemos que es una lista muy larga, pero por favor que tengan en cuenta la situación delicada nuestra”, dijo Arias a Futbolred.

No tiene idea de cómo se elige quién regresa y quién no "No sé cómo lo seleccionan a uno, por ejemplo, yo me inscribí en la Embajada en marzo y aún sigo a la espera, repito, llevo tres vuelos cancelados, tenía vuelo a finales de este mes y me dijeron que ya no. Ahora el 23 hay uno, el 30 otro y deseamos que podamos alcanzar alguno de ellos”.

Pide ayuda para ella y otras compañeras "Es una situación muy delicada, queremos que el Gobierno nos entienda y nos buena dar una mano de la mejor manera. Hubo una reducción salarial, estamos con el 30% del sueldo, es otra cosa que pesa, físicamente, mentalmente y económicamente empieza a pesar”, dice