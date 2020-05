Las confesiones de Luis Enrique: el problema de Nadal y su opinión de Clemente

"¿Jugar a puerta cerrada? Es más triste que bailar con tu propia hermana”, ha asegurado Luis Enrique en una charla. Aunque reconoce: “Yo, como jugador, querría empezar cuanto antes. No tengo temor”, sentenció.

También ha hablado de Nada: “Rafa Nadal es impresionante, imposible no quererle La lástima es que sea del Real Madrid... un poco por polemizar, ¿eh? No se puede ser mejor en cuanto a saber perder, es imposible no quererle”, aseguró.

Y de Clemente: ““Siempre he dicho que Van Gaal es el mejor o de los mejores entrenadores que he tenido. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que Clemente, a través de lo que generaba y también tácticamente, llegaba a un nivel de convencimiento, también a través del cariño, impresionante. Si me dice pasa por aquí, paso por ahí; si me dice tírate por ahí, lo hago... Me hubiera tirado desde donde hiciera falta por él. Y sí, es la primera vez que lo digo: me gustaría tener mucho de Javier Clemente como entrenador”.