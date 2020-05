Sherpa, de Barón Rojo, en la cacerolada contra el Gobierno y Alfonso Reyes le manda un mensaje

Sherpa, el cantante de Barón Rojo, ha sorprendido a todo el mundo con su apoyo a las caceroladas contra el Gobierno. Ha levantado la polémica porque pocos esperaban que esto sucediese.

"Hay muchos borrokas en mi mundillo rockero. Ahora soy el facha número uno del rock español, hay una campaña contra mí que flipas. Me insultan a lo bestia, me llaman de todo, y muchos me dicen que van a quemar discos de Barón Rojo», ha dicho en Abc.

Puede que reciba muchas crítícas de la izquierda, pero tiene el apoyo de Alfonso Reyes entre otros. “Pensaba que el único Barón Rojo «huelenalgas» era Manfred Von Richthofen y resulta que no. ¡Bienvenido al club!”, le ha escrito. Con huelenalgas se refiere a todos aquellos más o menos famosos que critican al Gobierno