Jerry Sloan (28-3-1942, Illinois) ha fallecido hoy después de cinco años peleando con la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada en otoño de 2015. Sloan es uno de los entrenadores más legendarios de la NBA y su trayectoria siempre estará ligada a los Utah Jazz donde permaneció en el banquillo durante 23 años. Pero Sloan fue mucho más que el entrenador de los Jazz en las finales del quinto y sexto anillo de Michael Jordan.

Desde mediados de los sesenta a mediados de los setenta del siglo pasado fue un jugador notable. La mayor parte de su carrera la pasó en los Bulls y puede presumir de ser el primer jugador al que la franquicia de Chicago retiró su camiseta. Su carrera estuvo marcado por su carácter defensivo, que luego reflejó en los Jazz. Fue incluido cuatro veces en el mejor equipo defensivo de la Liga e incluso fue dos veces seleccionado para disputar el All-Star, pero las lesiones acabaron pronto con su carrera. Tres años después de su retirada aterrizó en el banquillo de los Bulls, poco antes de la llegada de Jordan. Pero fue en los Jazz donde labró su leyenda.

Llegó a la franquicia de Salt Lake City en 1988 y convirtió al equipo en un bloque muy competitivo y al que sólo separó del anillo la mejor versión de Jordan. Superó las 1.100 victorias, metió al equipo en los playoffs durante 16 temporadas seguidas y bajo su mandato crecieron jugadores legendarios de la talla de John Stockton, Jeff Hornacek y Karl Malone. Las finales ante los Bulls de 1997 y 1998 fueron su momento culminante como demuestra su aparición en el documental The last dance. Después del quinto partido de las finales de 1997, en el que Jordan anotó 38 puntos muy disminuido físicamente aseguró: “Debo ser el último que se ha enterado de que Michael no estaba muy sano”. Sloan estuvo hasta 2011 en el banquillo de los Jazz y actualmente ejercía como asesor de ojeadores de la franquicia de Utah. Su figura y su legado siempre estarán unidos a uno de los equipos que llevó al límite a los Bulls de Jordan.