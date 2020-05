El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado que la Liga de Fútbol Profesional tendrá “luz verde” del para reanudar la competición “a partir de la semana del 8 de junio”, como parte de la “normalidad” que va recuperando el país en la crisis del coronavirus. Pero no todos se fían.

🔴#ÚLTIMAHORA Sánchez anuncia el regreso de La Liga de fútbol profesional a partir del 8 de junio!!! Por fin alguna alegria!!! Mejor esperar un poco a ver se no rectifica 🤔 — Luís Figo (@LuisFigo) May 23, 2020

“Se abren nuevos horizontes para todos. En esta etapa de desescalada, ha llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas que habíamos perdido durante el confinamiento. En este sentido quiero informarles que, con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad han dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional”, anunció. “A partir de la semana del 8 de junio volverá LaLiga”, concretó. Sánchez confió en que la evolución favorable del país permita el regreso de “las grandes competiciones deportivas”, haciendo hincapié en el mundo del fútbol.

“La semana del 8 de junio, en la que si todo va bien se iniciará la Fase 3 en gran parte de España, se ha autorizado la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales, y en particular la LaLiga”, dijo. El presidente del Gobierno recordó que la vuelta del fútbol tendrá que seguir los estrictos protocolos sanitarios contra el COVID-19. “La pelota va a volver a rodar en condiciones que garanticen la seguridad sanitaria. El fútbol tiene un seguimiento masivo pero no será la única actividad que vayamos recuperando”, apuntó, antes de anunciar más medidas para la economía del país. Desde el CSD celebraron la noticia a los pocos minutos de conocerse. “Vuelven las competiciones profesionales. Desde la semana del 8 de junio y gracias a la altura de miras de todas las partes involucradas en el ámbito deportivo, siempre bajo las indicaciones de Sanidad. Todas las palabras sobran, excepto una: gracias”, escribió la cuenta de Twitter del CSD. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, también hizo mención al anuncio, donde destacan la importancia de la unidad de todas las partes implicadas y “el trabajo duro” para dar los pasos necesarios hacia la vuelta del fútbol. Por su parte, desde LaLiga también han mostrado su satisfacción por este nuevo paso que acerca el objetivo de volver a jugar. Los plazos de la patronal, según había desvelado su presidente, Javier Tebas, apuntaban a la segunda quincena de junio. Con la luz verde del Gobierno, LaLiga insta a seguir cumpliendo con los protocolos y los plazos para decidir cuándo será la fecha exacta de regreso. De hecho, este jueves, Tebas salió al paso de las noticias que salieron sobre la fecha del 12 de junio como el día elegido por LaLiga para su regreso, para no adelantar acontecimientos. La decisión mantiene pendiente a todos los equipos y jugadores, donde unos piden más tiempo de preparación y otros volver cuanto antes.