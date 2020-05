Que la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 va a ser como un culebrón está bastante claro. Renault parece el volante más factible, pero no va a ser sencillo. Primero porque hay otro piloto interesado y segundo y quizá mas importante, porque quien sabe si Renault va a sobrevivir a la crisis."Renault se juega su supervivencia. Puede desaparecer del mercado, así como los grandes constructores industriales pueden desaparecer; es necesario ser lúcido. El grupo ha pedido al Estado un préstamo garantizado de 5.000 millones de euros. Yo todavía no he firmado ese préstamo", aseguró Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas en Francia.

Hay que recordar que el Estado tiene el 15% de la participación de la marca y del Estado francés depende el crédito: “La estrategia que nos parece la buena, como Estado accionista, es la de hacer de Renault uno de los constructores más avanzados tecnológicamente del planeta, y que esté en vanguardia en el vehículo eléctrico. Eso supone reorganizar su cadena de producción en Francia y en el mundo para poder ser más eficaz”, es decir, que el crédito se puede dar, pero va a incluir una serie de reglas.

Habrá que ver cuánto puede gastarse después la escudería para fichar a Fernando Alonso.