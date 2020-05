Fernando Alonso puede ir a Renault o no. Todo está en el aire, o eso parece y aún pueden pasar muchas cosas: por ejemplo, que se cruce otro piloto. Por ejemplo, Bottas, ahora con Mercedes, pero sólo hasta final de temporada. Alonso ya conoce el interés de Renault, pero no hay nada cerrado.

Según la web Motorsport-Total.com, se habría ofrecido a Renault. Su relación con Mercedes no es especialmente estrecha y en el equipo de Hamilton no suena mal el nombre de Vettel: “Somos leales a nuestros pilotos actuales y no queremos comenzar las conversaciones en un momento en que la temporada ni siquiera ha comenzado”, dijo Wolff , el jefe del equipo Mercedes, emisoras alemanas RTL y ntv.

Vettel, que cosechó cuatro títulos mundiales durante su etapa en Red Bull, dejará Ferrari a final de curso y un posible fichaje por Mercedes, que ha ganado los últimos seis títulos de constructores, parece ser su única opción de llegar a un equipo superior. “Sería genial desde el punto de vista alemán, pero debemos permanecer fieles a nuestros principios. La lealtad es importante y uno de nuestros valores”, subrayó Wolff, que elogió a su compatriota. “Lo conozco como persona, es muy directo y representa valores similares a los que tengo. Como piloto es tetracampeón mundial, así que no necesita presentación”, dijo.

En cambio, cuando habla de Bottas, dice: “Con Hamilton hablo a menudo; con Bottas... no he hablado”.