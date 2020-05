Los futbolistas que se pusieron de luto por los FRAP

Jugaban en el Racing. Sergio Manzanera y Aitor Aguirre y el 28 de septiembre de 1975 recibían al Elche. Ambos se pusieron brazaletes negros de luto. Un día antes, la dictadura de Franco mataba fusilando a dos miembros de ETA y a tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

“Era Una época muy convulsa. Fue muy arriesgado lo que hicimos, pero no tuve ninguna vinculación política porque no tengo carácter para estar en una organización y obedecer. Creo más en la acción individual. La noche antes de enfrentarnos al Elche, Aguirre y yo decidimos salir con brazaletes. Y a mucha gente no le gustó. Suerte que ganamos (2-1). Eso sirvió para calmar”, aseguraba hace años Manzanera en El País.

Fue muy polémica. Goal cita al Diario Montañes: “Cuando los jugadores regresaban a los vestuarios, los cordones negros seguían atados en las mangas blancas de las camisetas de Aitor y Sergio. Creen que nadie ha dado importancia al hecho, pero se equivocan. Varios policías vestidos de paisano apartan a los futbolistas y se dirigen a ellos amenazantes: ‘O se quitan ahora mismo esos brazaletes o ustedes no salen en el segundo tiempo, se vienen con nosotros a comisaría’. Algo asustados, se desprenden de los cordones y uno de los policías los recoge como si fueran pruebas finas de algún delito”