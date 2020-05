¿Por qué perdió Nadal con Soderling en Roland Garros 2009?

El registro de Rafa Nadal en Roland Garros es espectacular: 93 victorias y dos derrotas. Sólo tres veces de las que ha participado en el Grand Slam sobre tierra no ha vencido, ya que en una ocasión (2016) se tuvo que retirar por unos problemas en la muñeca. Después de ganar en 2005, 2006, 2007 y 2008, el español perdió en un día lluvioso en los octavos de final de 2009 contra Robin Soderling, sueco que en ese momento era el 25 del mundo. Fue en cuatro sets: 6-2, 6-7 (2/7), 6-4 y 7-6 (7/2). La tendinitis en las rodillas acechaban al jugador español que, de hecho, ese año no pudo disputar Wimbledon y defender el título que había conseguido el curso anterior. Pero el francés Jo Wilfried Tsonga puso algo más de luz a aquel partido en una conversación que tuvo en Twitch con motivo del coronavirus: “Rafa nunca lo dirá, pero cuando perdió ante Soderling todos sabíamos que estaba enfermo. Tenía anginas y no se encontraba nada bien”. El sueco llegaría a la final ese año, en la que perdió con Roger Federer, siendo la única vez que el suizo ha podido ganar en Roland Garros. “Todavía no me ha agradecido que eliminara a Nadal”, ha bromeado alguna vez Soderling.

La otra derrota de Rafa fue contra Djokovic en los cuartos de final de 2015. El español estaba en una pequeña crisis de motivación y no tuvo nada que hacer ante el serbio: 7-5, 6-3 y 6-1.