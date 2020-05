Salva Ballesta siempre ha sido un defensor de las Fuerzas Armadas y un crítico del Gobierno del PSOE y Podemos. Por eso, lo que está pasando con la Guardia Civil no lo ha podido dejar pasar y desde su Instagram, el entrenador del Almería y ex delantero de, entre otros, el Atlético o la Selección ha sido muy duro: “Marlaska, si no te gusta la Guardia Civil, cuando tengas un problema, puedes llamar a Otegui”, ha escrito sobre el cuerpo de un Guardia Civil.