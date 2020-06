¿Por qué le gusta a Nadal el tenis? ¿Cuál es su animal preferido?

Rafa Nadal contestó a las preguntas de los niños y niñas de su Fundación y colgó el vídeo en su cuenta de Instagram. Entre sus respuestas admite que lo pasó un poco mal al principio de la pandemia, que nunca había “pasado tanto tiempo” con su esposa, porque él suele estar viajando a los torneos, o contestó a por qué le gusta tanto el tenis. “No sé por qué me gusta tanto el tenis. Es lo que he hecho casi toda mi vida, juego desde los tres años y me divierte. Es un deporte bonito y gracias al tenis he podido hacer muchos nuevos amigos. He tenido muy buenos entrenadores y especialmente mi tío cuando era pequeño me ayudó muchísimo. Yo me he esforzado y he hecho todo lo que he podido, pero siempre he tenido un gran equipo al lado", asegura el zurdo.

“Ahora tengo que ir cuidándome y seleccionar bien cuánto tiempo entreno. Pero entre tenis, trabajo físico y fisioterapeuta, trabajo unas cinco horas al día”, dijo también. “Nunca me planteé poder llegar donde he llegado, pero me esforcé cada día, disfruté de cada entrenamiento, de cada torneo cuando era pequeño y las cosas evolucionaron de una manera muy buena", añadió.

Sobre la vuelta a la competición en 2020: “Espero y confío en que las cosas mejoren y podamos volver a jugar en este 2020. Veremos lo que sucede. Ahora debemos tener responsabilidad con todas las decisiones que se vayan a tomar".

¿Y las claves para no ponerse nervioso en la pista? “No enfadarse, estar con una actitud positiva e intentar luchar hasta el final porque siempre hay opciones de remontar y de ganar si uno tiene la actitud adecuada”.

También desveló cuál es su animal favorito “Es el delfín. Cuando estás en el mar y ves uno siempre te produce alegría”.