¿Está lesionado Messi?

Jueves, día libre para los futbolistas del Barcelona después de un miércoles con cierta marejada. Leo Messi no estaba con el grupo y desde el club dijeron que era algo planeado, que no pasaba nada. Pero por la noche, TV3 anunció que el “10” había notado un pinchazo en la zona del aductor y que incluso se había sometido a una resonancia para saber el alcance de la lesión. También indican que podría perderse el arranque de Liga del Barcelona en Mallorca el sábado 13 de junio a las 22:00. Frente a esta información, en “Mundo Deportivo” aluden a fuentes del club para referirse a que tienen “cero preocupación con Leo”, que estaba bien.

El argentino ya se perdió las cuatro primeras jornadas de Liga por una lesión en el sóleo en agosto, y fue entrando poco a poco en el equipo. Pese a ello, es el Pichichi del campeonato, con 19 goles, cinco más que Benzema y ocho más que su compañero Luis Suárez, que ya ha recibido el alta y podrá volver a jugar después de haberse operado de una rodilla en enero. El Barcelona es líder del campeonato, pero sólo tiene dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Además, tiene el “gol average” perdido, por lo que no puede permitirse ni un empate, si su rival no falla, en las once jornadas que quedan.