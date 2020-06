“Matar al ganado repugnante”, el racismo de la mujer de un futbolista por los disturbios

Los dirigentes de los Galaxy de Los Ángeles se reunirá el jueves con el nuevo extremo serbio Aleksandar Katai para discutir una serie de publicaciones en las redes sociales de su esposa, que ya han sido eliminadas.

El Galaxy calificó las publicaciones de “racistas y violentas”. El equipo dice que su reunión con Katai, quien ha aparecido en solo dos juegos para Galaxy, “determinará los próximos pasos”. Las publicaciones de Tea Katai incluyeron una llamada, escrita en serbio, para “matar” a los manifestantes, a los que llamó “ganado repugnante”, también en serbio. “El LA Galaxy conden enérgicamente las publicaciones sociales y solicita su eliminación inmediata”, se lee en la declaración del equipo. “Estamos firmemente en contra del racismo de cualquier tipo, incluido el que sugiere violencia o busca degradar los esfuerzos de aquellos que buscan la igualdad racial. Los LA Galaxy se unen a las comunidades de color, y especialmente a la comunidad negra, en las protestas y la lucha contra el racismo sistémico, la desigualdad social, la intolerancia y la violencia ".

Katai, de 29 años, se unió al Galaxy en diciembre después dos temporadas jugando en Chicago. En España jugó en el Alavés. “Estas opiniones no son las que comparto y no son toleradas en mi familia”, escribió. “Condeno firmemente la supremacía blanca, el racismo y la violencia hacia las personas de color. Las vidas negras importan. Este es un error de mi familia y asumo toda la responsabilidad. Me aseguraré de que mi familia y yo tomemos las medidas necesarias para aprender, comprender, escuchar y apoyar a la comunidad negra”, ha escrito.

“Entiendo que tomará tiempo recuperar el apoyo de la gente de Los Ángeles. Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para aprender de estos errores y ser un mejor aliado y abogar por la igualdad en el futuro. Lamento el dolor que estas publicaciones han causado a la familia LA Galaxy y a todos sus aliados en la lucha contra el racismo "