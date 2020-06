“Federer no es ni el segundo mejor de su generación”

La lucha por ser el mejor tenista de la historia está abierta y para la mayoría la carrera la ganará el que concluya con más Grand Slams en su palmarés. De momento, Federer tiene 20, aunque con el tiempo en contra por sus 38 años, Nadal suma 19 y Djokovic va por 17. El ex tenista australiano Pat Cash, ganador de Wimbledon en 1987 y finalista en el Abierto de Australia esa mismo temporada y en 1988 no tiene en cuenta sólo este criterio. Le gustan los tres: “Federer, Nadal y Djokovic son fantásticos, no son personas normales. No son seres humanos normales, nadie puede hacer lo que ellos. Son superhumanos”, asegura. Pero tiene claro quién es el mejor: “Federer habría sido excepcional en todas las épocas, trascendería en 1920 o ahora, es de la vieja escuela; mientras que Rafa y Novak han creado algo actual, sobre todo Nadal en tierra. Federer es el más entretenido de ver jugar, pero ¿el mejor? Djokovic. Muchos dicen que es Federer, pero ¿cómo puedes ser el mejor si no eres el mejor en tu tiempo, si no tienes el cara a cara ganado con los rivales de tu época?", se plantea el aussie. Aunque Djokovic tiene menos “Grandes”, en los duelos directos con Nadal domina 29-26 y con Federer, 27-23. También tiene un año menos que Rafa. Pero los tres siguen en activo, así que la lucha continúa...