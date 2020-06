La sincera respuesta de José María García a Ricardinho

Ricardinho ha dejado claro que se va con mal sabor del Inter Movisatar y José María Garcia, dueño del club, le ha contestado en A Bola: "La historia demuestra que no hay ningún jugador que haya estado al más alto nivel en un equipo que no tenga dificultades para admitir que el club donde brilló ya no cuenta con él. Basta acordarse, en el fútbol, de los casos de Di Stéfano, Kubala, Maradona o Cruyff. Es ley de vida. Creo que con sus declaraciones Ricardo cometió un error al que no hay que dar demasiada importancia. No es verdad que nadie del club contactase con él. es cierto que yo no lo pude hacer porque estoy confinado fuera de Madrid con mi mujer, que está enferma, pero nuesro director general habló con él».

García asegura que no se le debe dinero: «Nunca es agradable para mí hablar de dinero, creo que es feo, no quiero entrar en detalles, pero una cosa que puedo garantizar es que el Inter no le debe absolutamente nada a Ricardinho».

El periodista insiste en que Ricardinho ha sido el mejor: «Mucho más que importante, Ricardinho fue absolutamente fundamental. A lo largo de la existencia de nuestro club tuvimos grandes figuras, pero él ocupa el lugar principal en el podio por lo que jugó y por su comportamiento siempre sensacional. Este año, aunque sabía que se iba, lo hizo lo mejor que pudo, luchó hasta el límite de sus fuerzas. Solo puedo estar profundamente agradecido con él»,.

«Es una persona maravillosa, tendrá sus peculiaridades, como todos nosotros, pero es un caballero. Repito nuevamente que creo que puede haberse equivocado con sus declaraciones, pero tampoco hay necesidad de darles demasiado énfasis porque es que si ponemos las cosas buenas en un lado de la balanza y las otras cosas que pueden no haberlo sido tanto en el otro lado, en el caso de Ricardo, las buenas ganan por derrota», agrega.

Pero que ha llegado el momento del adiós: «Reemplazar a un jugador como Ricardinho es muy difícil, marcó un momento brillante en la historia de nuestro club, pero creemos que ha llegado el momento en que tiene que dejarnos. No solo él. Otros veteranos también se irán, todo tiene un final y lo que vamos a hacer es remodelar el equipo con jugadores jóvenes con gran futuro y mantener a Pito, un brasileño que creo que será Balón de Oro en los próximos años. Tenemos la responsabilidad de 50 familias cuya supervivencia depende de nuestra buena o mala gestión y es por eso que estamos obligados a medir muy bien la relación entre el valor del contrato y los rendimientos de cada jugador».

Ante la insistencia del entrevistador, García explica su visión sobre el rendimiento del luso en las últimas temporadas: «Los años pasan para todos y, incluso con un rendimiento más bajo, Ricardinho sigue siendo el mejor de todos. Ricardinho era Maradona, era Messi, lo era todo en este deporte y todavía tiene mucho que dar al fútbol sala. La pregunta es: si es así, ¿por qué lo dejamos salir? La respuesta es la que ya he dado», insiste.