Un jugador de baloncesto, mordido por un perro mientras se entrenaba

Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto que llegó a debutar en la ACB, ha denunciado a través de las redes sociales la mordedura de un perro mientras lanzaba unos tiros a canasta. “¡Tarde chafada! Estaba echando unos tiros y a los 5 minutos un perro me ha mordido. Amo a los animales y a los perros. Pero no a muchos dueños. Le había pedido que por favor lo atase, el perro estaba nervioso por coger el balón. Ha decidido dejarlo suelto y bocado que me he llevado”, explicaba en su cuenta de Twitter.

