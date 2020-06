“Demasiados negros en el equipo, parece la Copa de África”

El Mainz 05, equipo de la Bundesliga 1 alemana, ha publicado en su web un intercambio de cartas con un socio que se dio de baja en el club porque había demasiados jugadores negros en la alineación. El club, que se ha posicionado claramente contra el racismo, así como sus jugadores, le ha respondido en su web y en su cuenta oficial de Twitter y deja claro que es un alivio que se vaya: “No todas las bajas de un socio son motivo de preocupación, ¡a veces incluso nos sentimos aliviados! ¡No hay lugar para el racismo!”.

Nicht alle Kündigungen bekümmern uns, manchmal sind wir sogar erleichtert! #Mainz05 - kein Platz für Rassismus! https://t.co/1rziUkOBwR pic.twitter.com/3DplsQjhQ5 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 8, 2020

El ya exsocio se dirigió en estos términos al club para argumentar su baja: “¡No he podido identificarme con este club durante meses! Ahora tengo la impresión de que estoy en la Copa de África en lugar de la Bundesliga. Sé lo que viene ahora, pero no, no soy racista en absoluto, lo rechazo. Solo que lo que es demasiado es demasiado. Pero si nueve (!!!) jugadores negros han aparecido en la alineación inicial durante semanas y el talento alemán no ha tenido la oportunidad de demostrar su valía. Entonces este ya no es el club que he amado a lo largo de los años. Noveski, Bungert, Rose, Babatz, Weiland, Bell y muchos otros defendieron los valores y la mentalidad. Esos fueron jugadores que dieron su sangre, sudor y lágrimas”.

La respuesta del club ha sido contundente y no deja lugar a ninguna duda: “Si bien lamentamos escuchar a cualquiera que quiera darse de baja y luchamos apasionadamente por cada uno de nuestros miembros, en este caso no podemos comenzar a expresar ningún arrepentimiento. El racismo nace cuando se propagan los pensamientos racistas, no solo cuando alguien se autodenomina racista, algo que rara vez ocurre. Y sí, tiene razón: no puede identificarse con nuestro club. Para nosotros, el color de la piel o cualquier otra característica simplemente no juegan ningún papel. Todo lo que nos importa es que alguien es humano y que comparte nuestros valores. Esos son los tipos de personas que damos la bienvenida en nuestra comunidad. En vista de esto, agradecemos su cancelación, ya que las razones que ha dado demuestran claramente que no comparte esos valores en los que se basa nuestro club. Nuestra posición está claramente definida en nuestros, que se desarrollaron en colaboración con nuestros seguidores y socios”.