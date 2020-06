Mijatovic: “Jovic no está con la idea de triunfar en el Madrid”

El exjugador de Real Madrid Pedja Mijatovic repasó en la Cadena Ser la actualidad del club y se mostró muy crítico con la actitud de Luka Jovic y aseguró que quizá lo mejor sea que no siga en el club: “Desde luego hay que encontrar alguna solución. Tal vez sea contraproducente que esté aquí así”.

“Me hubiese gustado más estar hablando de Jovic por los goles, pero no estamos pudiendo. Es un jugador que ha llegado con un buen caché del año pasado, pero parece ser que no ha cogido el truco. No le hemos visto mucho, ha dejado algunos detalles, pero no está acostumbrado a lo que conlleva el Real Madird. Parece ser que él mismo no está metido con la idea de triunfar aquí”, declaró Mijatovic.

Sobre la continuidad de Sergio Ramos dijo que le gustaría verle “muchos años” en el Madrid: “Después de todos los jugadores que han salido por la puerta pequeña, ha llegado la hora de que un gran jugador español se retire en el Real Madrid. Sería algo muy positivo. A mí me encantaría que acabase su carrera en el Madrid, sería una cosa positiva para él y para el club. Ha llegado la hora de que un jugador con este currículum termine aquí”.

También se pronunció sobre lo que supondrá para el equipo que entrena Zinedine Zidane jugar lo que resta de Liga en el estadio Alfredo Di Stéfano en lugar de en el Santiago Bernabéu, algo que considera “una pequeña desventaja”: “Es la única opción, tenemos que aceptarlo todo. Creo que los rivales tendrán una pequeña ventaja. Impone mucho más el Bernabéu, pero los jugadores tendrán que poner un poco más de concentración y ganas para arreglar este problema”.