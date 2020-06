Schumacher volverá a ser operado, según el medio italiano “Contro Copertina”

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita. La familia y su entorno han conseguido mantener el silencio desde que sufriera un accidente de esquí en diciembre de 2013. Desde entonces, nada se conoce con certeza del piloto. Las noticias alrededor del ex piloto de Ferrari son escasas y nunca existe confirmación oficial por parte de la familia o su portavoz, Sabine Kehm. Muy pocos han podido visitarle, entre otros, Jean Todt, presidente de la FIA y jefe de Ferrari en la etapa de Schumacher o Felipe Massa, ex compañero en la Scuderia. Además, el brasileño comentó que sólo la familia puede informar sobre la situación real. Incluso, Corinna Schumacher, esposa del ex piloto, ha denunciado a varios medios por publicar informaciones falsas y ha conseguido que nadie publicara fotos robadas del domicilio donde Schumacher lleva a cabo su recuperación. Según asegura un medio italiano, “Schumi” será operado próximamente para un tratamiento con células madre cuando han pasado seis años y medio de su grave accidente asegura “Contro Copertina”.

Schumacher, que cumplió 51 años el último 3 de enero, ya se sometió a un tratamiento médico el año pasado en París de la mano del cirujano especializado en cirugía coronaria Philippe Menasché, quien, según el medio citado, en noticia recogida por varios diarios italianos e internacionales, volverá a encargarse de la operación.

El objetivo de la intervención, asegura Menasché, es "regenerar el sistema nervioso central" de Schumacher, sobre cuyas condiciones de salud suelen salir muy pocas informaciones por voluntad de sus familiares.

En declaraciones publicadas por "Contro Copertina", el neurocirujano italiano Nicola Acciari aseguró que Schumacher sufre atrofia muscular y osteoporosis a causa de la imposibilidad de realizar actividad física.

La salud de Schumacher es asunto privado, por fuerte que haya sido la presión mediática en estos seis años y medio, especialmente en las semanas siguientes al accidente, cuando el aparcamiento de la clínica de Grenoble (Francia) donde se le trataba se convirtió en un plató televisivo para medios de todo el mundo.

Schumacher despertó del coma seis meses después del accidente. De la clínica fue trasladado a un centro de rehabilitación en Lausana (Suiza) y de ahí al chalet familiar de Gland, acondicionado por la mujer del piloto, Corinna Betsch, para brindarle la atención que precisa.