El Gobierno parece dispuesto a acabar con el debate de la asistencia de público a los partidos de LaLiga en lo que resta de temporada. Así se concluye de la entrevista que la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, mantuvo esta mañana con Antena 3. La responsable del CSD ha asegurado que la Primera y Segunda División de fútbol y la Liga Endesa se jugarán sin público lo que resta de campaña. “Voy a ser tajante, no puede haber público en los estadios”, ha asegurado Lozano.

Es la respuesta del Gobierno a las intenciones que expuso Javier Tebas el pasado domingo por la noche. A escasas horas para la reanudación de LaLiga, las declaraciones de Lozano han sido las más tajantes procediendo del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez dio a entender el domingo a mediodía que no podría haber criterios diferentes entre los equipos a la hora de jugar a puerta abierta o puerta cerrada. Tebas reclamó que entrara público a los estadios en cuando se pudiera y ahora Irene Lozano ha asegurado que no habrá público en los estadios, pero... "la evolución de la pandemia va muy rápida” y si hubiera un cambio de criterio se avisaría con tiempo suficiente también ha comentado. Y eso que algunos equipos como Real Madrid, Levante y Osasuna tienen sus estadios en obras con lo que no podrían jugar en su campo habitual.