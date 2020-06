La culpabilización que Vox hace del 8-M para atacar a la vez al Gobierno y al feminismo ha provocado la crítica del ex futbolista Jofre Mateu. “Da pereza el cuento. Porque debería no ser necesario ya. Pero hacen tanto ruido, saben que el suyo cala tanto, aunque sea a los “suyos” que va bien escucharlo. Gracias”, dice el ex jugador del Barcelona y del Rayo Vallecano entre otros equipos.

Da pereza el cuento.

Porque debería no ser necesario ya. Pero hacen tanto ruido, saben que el suyo cala tanto, aunque sea a los “suyos” que va bien escucharlo.

Gracias https://t.co/enIEmZupqo — Jofre Mateu Gonzalez (@JofreM11) June 11, 2020