El disgusto de Albert Celades con Diakhaby después del Valencia-Levante era indisimulable. El técnico valencianista estaba muy enfadado por el rendimiento de su defensa y el penalti que cometió y supuso el empate visitante. "Claro que nos preocupa porque queremos corregir las situaciones y no acabamos. No puede ser que nos cueste tanto tantas veces. Cuando hace errores, como antes del parón y hoy, es difícil de asimilar y aceptar. Siempre te quedas tocado cuando haces errores. Nos han costado puntos, perder posiciones en la clasificación y lo de la Champions. Hay que intentar que no vuelva a pasar. Esperemos que no vuelva a pasar”.

Pero la crítica de Celades a un deportista negro está muy lejos de la que emitió el ya fallecido Manel Comas a un jugador de su Caja San Fernando en febrero de 2007. El equipo sevillano jugó y perdió contra el MMT Estudiantes y el monumental cabreo de Comas se centró en el ala-pívot estadounidense Demetrius Alexander. “Mis jugadores son gilipollas. A partir de ahora sólo me va a quedar trabajar y si tengo que jugar con seis, jugaré con seis. El resto se quedará sentadito. Y Demetrius Alexander es un NAF. ¿Queréis que os traduzca NAF? Significa Negro Atlético Fraudulento, y de mí no se va a reír más. Yo asumo que fui quien lo trajo, pero si tiene que estar fuera, se va a quedar fuera", soltó el “sheriff” Comas. La crítica de Celades a Diakhaby parece una broma al lado de la reacción de uno de los técnicos que hicieron historia en el baloncesto español.