Zidane prepara ya el partido contra el Eibar y, después de tanto tiempo, sigue manteniendo las mismas formas que antes: no desvelar nada de lo que va a hacer al día siguiente. “Tenemos la suerte de volver a jugar. Hemos trabajado muy bien físicamente. Estamos preparados para comenzar”, ha dicho el entrenadors, sin desvelar cuál es su elección, entre Hazard y Asensio, por ejemplo: “Van a estar con nosotros. Están disponibles y es una buena noticia"

“Mi trabajo es elegir entre los 24 ó 25 jugadores. Todos los jugadores que están disponibles están en forma. Lo bueno es que van a estar todos en el banquillo. Esto me gusta y puedo tener la posibilidad de elegir entre los 23”.

No le preocupan los horarios: “Es el calendario y también podemos hablar del descanso de los equipos. Nos adaptamos a la situación. Tenemos la costumbre de jugar cada tres días. Nada de excusas. Vamos a jugar a tope, el resto es para vosotros”, ni los cinco cambios” “No pienso en eso. Son normas diferentes y nos toca adaptarnos. Hay cinco cambios: cinco. Si hay siete: siete. Nos adaptamos. Vivimos un momento tan extraño que estamos contentos y nos adaptamos. Estamos preparados para todo”.

Ha hablado de cómo ha vivido la cuarentena: “Lo que más he extrañado es la libertad. A nadie le gusta estar encerrado. Es lo que nos ha tocado. Lo positivo es que las cosas vuelven a la normalidad. Pensamos en el futuro y que las cosas van por buen camino”

"He hecho muchas cosas. Mucho fútbol y mucha familia. Todos los pasamos un poco mal porque mucha gente ha perdido seres queridos. Nos ha tocado a todos y a mí también. Mucho fútbol. Cocinar nada... lo intenté, pero soy un desastre”.

Además ha agradecido su vida en España y en el Real Madrid, pues mañana cumple 200 partidos en el banquillo: “Tengo la suerte de estar en este gran club. Me gusta el fútbol y estar mis jugadores. Estar con ellos es una bendición. Agradezco al club de darme estar oportundiad. Juego con esta camiseta desde 2001, hablando con mis amigos siempre me decían: ‘tu te vas a quedar’. Los españoles me encantan, me encanta la vida aquí”