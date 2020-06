El palo de Patrick McEnroe a Nadal y Djokovic por su reticencia a disputar el US Open

Según adelanta ESPN el US Open tiene previsto seguir adelante entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre pese a los problemas que han puesto jugadores como Novak Djokovic y Rafa Nadal, el número uno y dos, respectivamente, del tenis. El protocolo de seguridad que maneja el Grand Slam estadounidense es muy estricto: sin público, no poder ir a Manhattan, sólo ir a las instalaciones con una persona, test cada dos o tres días... Y Rafa y Nole no lo ven claro. Han obtenido la respuesta de Patrick McEnroe ex tenista, hermano de la leyenda y ex capitán de la Copa Davis. “No nos podemos guiar por lo que dicen Nadal y Djokovic porque son los ricos más ricos y sus opiniones están distorsionadas”, afirma Patrick, según Tennis.com. “Creo que la mayoría de jugadores vendrán”, añadió.