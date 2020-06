El tuitero @Jokin4318 , una de las referencias en la información del atletismo, llevaba varios meses sin escribir nada, coincidiendo con la pandemia «Llevo tres meses sin tuitear porque no tengo luz y tampoco un hogar desde 2008. Algunos meses antes estuve hospedado en unos pisos, en una pensión... pero no funcionó bien», ha contado. El periodista Alfredo Varona ha dado con él y ha descubierto que vive en la calle y que aprovechaba el wifi de las bibliotecas para escribir.

Pero con la pandemia cerraron las bibliotecas y ahora sólo se puede ir a ellas con cita previa y a devolver o recoger libros, no a usar los ordenadores.

«Para mí Twitter es una terapia que me desahoga de todo esto y que me permite escribir de una de mis grandes pasiones como es el atletismo desde que vi ganar a Kratochvilova en el 800 en el Mundial de Helsinki 83 en unas vacaciones en Los Alcázares. Me gustaba todo pero esa carrera se me quedó grabada. Y el hecho de saber que en Twitter entretengo a la gente me lleva a pensar que por lo menos estoy haciendo algo bien», contó en la Cope anoche.

Vive en la calle, duerme sobre un colchón que ha encontrado y coge comida de la basura para poder comer. Trabajó en un puesto de helados, pero se acabó y se derrumbó.

«He trabajado también en la consigna del Atlético de Madrid. Y entre todo, de lo poco que he ganado es de lo que voy tirando porque yo no gasto nada. Desde que se vino abajo el puesto de helados he sobrevivido como he podido. Trabajaba muchas horas en el kiosko de helados, pero el Ayuntamiento quiso que no continuara y me quedé sin hacer nada y sin los clientes, que eran mis relaciones sociales. He trabajado con contratos cortos de cartero, pero que no te dan para una habitación», asegura.

Su historia ha despertado una catarata de solidaridad: «No me quiero hacer ilusiones, pero ha salido una cosa relacionada con el atletismo».