La Fundación Rafa Nadal y Laureus Sport for Good se unen para ayudar a los niños vulnerables

La Fundación Rafa Nadal y Laureus Sport for Good han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de sumar fuerzas a beneficio de los niños y jóvenes vulnerables. La organización fundada por Nelson Mandela colaborará con el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma, financiando parte del proyecto y aportando su amplia experiencia en el ámbito de la protección de la infancia y del uso del deporte como vehículo para transformar vidas de niños y jóvenes alrededor del mundo.

Con 10 años de recorrido, la Fundación Rafa Nadal centra su labor en la integración y desarrollo personal y social de niños y jóvenes, en España y la India. Para ello, la entidad del tenista balear se nutre del poder que tiene la práctica deportiva como herramienta de empoderamiento y transmisora de aprendizajes.

“Que una entidad como Laureus Sport for Good, con amplia experiencia y reconocimiento en este ámbito a nivel internacional, haya apostado por colaborar con la Fundación Rafa Nadal es una excelente noticia; para nosotros como organización, y para los cientos de niños y familias que se verán beneficiados”, explica Maria Francisca Perelló, Directora de la Fundación Rafa Nadal.

Creado en 2014, en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma se lleva a cabo el proyecto de referencia de la entidad, con el que se atiende cada año a más de 250 menores y a sus familias. Se trata de un programa complementario a la formación escolar, con actividades enmarcadas tanto en el ámbito socioeducativo, deportivo, como psicoterapéutico.

Laureus Sport for Good se inspiró en las palabras de su patrono fundador, Nelson Mandela, quien dijo en los primeros Premios Laureus en 2000: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”. Laureus Sport for Good utiliza el poder del deporte como una herramienta poderosa y eficiente para ayudar a los niños y jóvenes a superar la violencia, la discriminación y las desventajas en sus vidas. Colabora actualmente con más de 200 programas en más de 40 países, Laureus Sport for Good se asocia con organizaciones que usan el deporte para contribuir a áreas de enfoque social alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: salud, educación, mujeres y niñas, empleabilidad, sociedad inclusiva y sociedad pacífica.

“Líderes como Rafa Nadal son una parte vital de la misión de Laureus Sport for Good de utilizar el deporte para poner fin a la violencia, la discriminación y la desventaja. Esta asociación con la Fundación Rafa Nadal es una oportunidad fantástica para combinar nuestro conocimiento y experiencia en beneficio de los jóvenes vulnerables. La colaboración entre las organizaciones que trabajamos en el ámbito del Deporte para el Desarrollo es crucial para el crecimiento del sector, y esperamos combinar nuestra experiencia internacional con la experiencia de la Fundación Rafa Nadal a través de esta emocionante alianza”, explica Boris Becker, miembro de la Academia Laureus.