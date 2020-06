El exfutbolista secuestrado por extraterrestres

El exfutbolista argentino Guillermo Marino es noticia por la confesión de Gustavo Lorenzetti, excompañero suyo en Universidad de Chile, quien aseguró que Martino “un día llegó tarde diciendo que lo habían llevado los extraterrestres y dio la explicación de qué sintió y todo”.

“Él explicó que de repente estaba perdido y que fue secuestrado por los extraterrestres, que te toman el alma y te analizan. Mientras tanto, en el camino te van cuidando. Yo, sinceramente, creo en los extraterrestres y la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Tendrán que llamar de canales de otro tipo de información para que lo cuente mejor, pero sí, fue secuestrado por extraterrestres”, declaró Lorenzetti, quien fue compañero de Marino en Universidad de Chile entre 2010 y 2013.

“Yo lo creí porque él lo contó de una manera seria. Él es muy correcto, no va a llegar tarde a ningún sitio. Es muy creyente y lee libros de ese tipo. Por eso no me quedó más remedio que creerle, por la seriedad con la que lo contó”, añadió Lorenzetti.

En aquella época, el entrenador de Universidad de Chile era Jorge Sampaoli. “¿Si lo creyó Jorge Sampaoli? No sé si Guille le dijo lo mismo que a nosotros, sinceramente. Después tendría una charla con él, pero conociendo a Guille, creo que le tuvo que creer. Esto está para Discovery o uno de esos canales”, relató.

Marino se inició como jugador profesional en Newell’s y pasó en tres etapas diferentes por Boca Juniors, con el que ganó la Copa Libertadores en 2007. Además de en Chile, también jugó en México.