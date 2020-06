Capello y la Liga del Tamudazo: “No podemos hacer un regalo a los catalanes”

El italiano Fabio Capello ha recordado cómo fue la Liga del Tamudazo, ganada por el Real Madrid después de una espectacular remontada de puntos frente al Barcelona. En la penúltima jornada, un gol del delantero del Espanyol Tamudo en los instantes finales dio a su equipo el empate en el Camp Nou contra el Barça y dejó al Real Madrid como líder a falta de un encuentro.

“En febrero jugamos un partido en Barcelona, allí si no ganaba o empataba me echaban, porque habíamos perdido 2 ó 3 encuentros. Hablé con los jugadores y les dije que había que jugar cada partido como una final, como una final de Champions y jugarlos todos así. Y los jugamos todos así. Partido tras partido recuperamos puntos, y al final ganamos el título y la verdad es que el partido más difícil ha sido el último…No, no, no, los dos últimos. Uno en Huelva que ganábamos 0-2 y nos empataron, y ellos trataron de ganarnos y nosotros en un contragolpe salimos rapidísimos y marcó Roberto Carlos. Ese ha sido con el último de los más difíciles”, ha declarado Capello en una entrevista concedida a MadridistaReal.

“En el último imagínate, perdiendo 0-1 en el descanso, los jugadores salieron a jugar con un miedo tremendo. Eran internacionales y mira, en el primer tiempo estaban con las piernas paradas y con la cabeza y las ideas en otro mundo. Ha sido muy importante ese descanso, yo les dije a los jugadores: “Chavales, hemos hecho una cosa importantísima, hemos recuperado 8 ó 9 puntos al Barcelona. No podemos hacer un regalo a los catalanes. Regresamos al campo y vamos a jugar como en un entrenamiento, nada más'‘. Les he dicho solo eso, solo eso”, ha contado Capello sobre la forma en la que motivó a los jugadores.

El Real Madrid remontó el resultado después del descanso y terminó imponiéndose por 3-1 al Mallorca, con dos goles de José Antonio Reyes y uno de Diarra.