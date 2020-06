El racismo en el fútbol: “Mi entrenador me llamaba mono”

Fafa Picault juega en la MSL estadounidense, en el Dallas, pero ahora en plena ola contra el racismo, ha desvelado lo mal que lo pasó cuando jugó en Italia siendo sólo un adolescente.

Estuvo en el Cagliari y por ser negro vivió un calvario con el entrenador de su equipo: “Fue de las peores personas que he conocido. Diariamente me llamaba mono, y me decía que debía volver a la jungla en África”, ha contado en Facebook.

El entrenador estaba lleno de prejuicios racistas y se los dejaba muy claro cuando hablaba con él: “‘Te trajimos aquí para correr'‘, me dijo. Me decía los jugadores negros no tenemos técnica y que solo somos rápidos. Que me pusiera a correr”.

Era insufrible: “A veces había pegatinas con un mono en mi taquilla, y me peleaba unas dos veces por semana a puñetazos”.