Encuentran una soga en el box de un piloto negro de la NASCAR

La NASCAR ha anunciado que encontró una soga en el box que el equipo del piloto negro Bubba Wallace utilizó en la carrera que debía celebrarse este domingo en Talladega, Alabama, donde se permitió la entrada de 5.000 aficionados al circuito. La lluvia obligó a retrasar la carrera hasta el lunes. Esto sucede solo dos semanas después de que Wallace liderara con éxito un movimiento para que la bandera Confederada dejara de utilizarse en las carreras.

En un comunicado emitido este domingo, la NASCAR informó de que ha iniciado una investigación para descubrir quién fue el responsable y “expulsarlo del deporte”: “Estamos indignados y no podemos decir con la suficiente seriedad cómo es de serie este acto atroz. Como ya hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en la NASCAR y este acto solo fortalece nuestra determinación sea abierto y acoja a todos”.

Wallace, que es el único piloto negro que compite durante toda la temporada en la NASCAR expresó su opinión a través de Twitter: “Este acto despreciable de racismo y odio me deja increíblemente triste y sirve como doloroso recordatorio de cuánto tenemos que avanzar como sociedad y lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo”.

“Como me ha dicho mi madre, ‘solo están tratando de asustarte’. Esto no me hará retroceder. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo”, escribió Wallace.