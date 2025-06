Conferencia de Presidentes, en directo hoy: tensión máxima entre el PP y el Gobierno en la reunión de líderes autonómicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes autonómicos se reúnen este viernes en la Conferencia de Presidentes que se celebra en Barcelona. Se trata de un encuentro que será presidido por el Rey y donde el clima de tensión será el protagonista.

El Partido Popular acusa al Gobierno por los supuestos casos de corrupción, e incluso habían amenazado con no presentarse a la Conferencia de Presidentes si no se incluían varios temas a la agenda del día. Moncloa ha evitado el pulso con las comunidades presididas por el PP, que amenazaron con no acudir, y ha aceptado íntegramente todos los asuntos que han reclamado incluir en el orden del día.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con abandonar la reunión en caso de que se hable en euskera o catalán

Los 19 líderes territoriales debatirán sobre políticas de vivienda y okupación, la deuda de las comunidades autónomas, la financiación de la educación, inmigración y el control de fronteras o medidas para evitar un nuevo apagón.

Última hora de la Conferencia de Presidentes